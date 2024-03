Fatta una bellissima cover | L' Espresso | come ha reagito Chiara Ferragni | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024)è volata a New York per lavoro. In unsu Instagram, l'influencer commenta la copertina de L'che la ritrae truccataJoker e ringrazia chi la sostiene. "Volevo ringraziarvi tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella ‘che è stata", ha detto l'imprenditrice digitale che ha aggiunto: "Sono giornate veramente difficili per una quantità di ragioni diverse"., intanto, ha dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale.