Fagottini di ricotta e spinaci | si preparano al volo e sono buonissimi!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ididei veri e propri pacchettini di sfoglia con sorpresa. Per realizzarli, serve un rotolo di sfoglia, meglio se rettangolare. Se poi abbiamo tempo a sufficienza e non dobbiamo correre dietro a mille impegni, possiamo preparare con le nostre mani anche l’impasto, ma per agevolare tutte le operazioni, è bene contare su quello pronto che troviamo in commercio, nel banco frigo. E ora mettiamoci al lavoro: cuciniamo insieme!di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuriamoci: 1 rotolo di sfoglia rettangolare 1 uovo 500 gr difresca vaccina o caprina 300 gr disurgelati o freschi 30 gr di parmigiano 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva + q.b. ...