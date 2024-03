Faceless Lady | Meta lancia la prima serie originale in VR di Eli Roth

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il regista di Hostel dietro il nuovo progetto in uscita anche su Facebook. In collaborazione con, Eli, Crypt TV e ShinAwiL lanceranno laa episodi in VR dal titoloil 4 aprile alle 17.00 nel mondoHorizon. Lalive action in realtà virtuale conosciuta debutterà in stereoscopico (3D) e sarà composta da sei episodi, con un episodio pubblicato ogni giovedì. Eliin un comunicato ha dichiarato:"Collaborare consu VR originali è stata un'esperienza incredibile, e non vedo l'ora che i fan si godano l'horror in VR sotto forma dicon. Vedere la reazione a Trick VR Treat e Be Mine …