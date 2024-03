“Faccio un femminicidio e ammazzo anche la giudice” | per l’uomo scatta il braccialetto elettronico

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il 52enne catanese ha minacciato la compagna 38enne davanti a una pattuglia di carabinieri accorsi in casa dei due dopo che la donna aveva chiesto aiuto. La 38enne ha ammesso di essere vittima di violenza da lungo tempo ma di non aver mai denunciato.

