Fabbian cresce bene e ora l’Inter punta a riprenderlo ma non subito ? CdS

(Di venerdì 8 marzo 2024) Giovannista disputando una prima da stagione in Serie A molto positiva nel Bologna di Thiago Motta. Sul centrocampista,mantiene un diritto di recompra.? Dopo i fasti alla Reggina in Serie B, Giovannista muovendo i suoi primi passi anche in Serie A con la maglia del Bologna. E li sta percorrendo benissimo. Il giovane classe 2003, ceduto in estate dalalno dell’affare Arnautovic, può essere ricomprato dai nerazzurri nel 2025 per 12 milioni di euro. Il club nerazzurro sta pensando seriamente a quest’opzione. In effetti, la crescita diè sotto gli occhi di tutti. Thiago Motta lo ha allevato e gestito alla grande e dopo averlo inserito in maniera progressiva, da novembre lo ha catapultato tra i ...