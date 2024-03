F1 | Sergio Perez | “Impossibile prendere la pole | ma la prima fila era raggiungibile”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sarà secondaper. Il messicano ha strappato il terzo tempo in occasione delle qualifiche del GP dell’Arabia Saudita, seconda tappa del Campionato Mondiale 2024 di Formula. Nello specifico Checo ha rimediato un GAP di +0.335 rispetto al compagno di squadra Max Verstappen, leader con un crono a dir poco mostruoso: 1:27.472. Una prestazione che però non può lasciare soddisfatto il pilota della Red Bull, beffato da un grande colpo di Charles Leclerc, secondo con +0.319. Non a caso arrivato al parco chiusoha affrontato proprio questo tema: “Non sono riuscito a migliorare nell’ultimo giro, credo che abbiamo mancato laper questo. Max ha fatto un giro straordinario ed erapensare di poterla ...

