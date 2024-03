F1 | Sainz ha l' appendicite | salta il Gp dell' Arabia Saudita

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tegola per la Ferrari. Carlosdovrà essere operato e non potrà prendere parte al Gpin programma sabato 9 marzo a Jeddah. Ad annunciarlo è la stessa scuderia di Maranello. Al pilota spagnolo è stata diagnosticata un'. "A partire dalle Fp3 e per il resto del...

F1 : Gp Arabia Saudita. Appendicite per Sainz - al suo posto Bearman. Lo spagnolo dovrà operarsi, tocca al pilota di riserva della Ferrari JEDDAH ( Arabia SAUDITA) - Niente Gran Premio d' Arabia Saudita per Carlos Sainz . Dopo il ... (ilgiornaleditalia)

Carlos Sainz salta il Gp di Gedda, deve essere operato: Assenza di Carlos Sainz, svelato il mistero alla conferenza stampa di presentazione del GP dell'Arabia Saudita: lo spagnolo deve essere operato di appendicite. Sulla Ferrari per Gp saudita ci sarà Bea ...rainews

Clamoroso Sainz: salta il GP dell'Arabia Saudita: Il pilota della Ferrari già ieri ha accusato dei problemi allo stomaco: la Ferrari ha annunciato che lo spagnolo deve operarsi di appendicite. Mercoledì le prime avvisaglie di malessere per Sainz, che ...fantacalcio

Sainz sarà operato di appendicite: niente Gp. Bearman sulla Ferrari: Mercoledì le prime avvisaglie di malessere per Sainz, che aveva lasciato il paddock in anticipo nel giorno dedicato alle dichiarazioni per i media: il pilota "è tornato in albergo per riposarsi ed ess ...msn