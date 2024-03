F1 | Oscar Piastri | “La macchina si guida meglio rispetto al Bahrain | domani spero in una sola sosta”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un buon venerdì per. L’australiano partirà infatti dalla terza fila in occasione del GP dell’Arabia Saudita, seconda tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota della McLaren nello specifico ha racimolato un ritardo di +0.617all’alieno Max Verstappen, cedendo il passo a Fernando Alonso, quarto classificato. Una prestazione convincente quella del nativo di Melbourne, apparso particolarmente soddisfatto in mixed zone: “Penso che questo fosse il massimo che avremmo potuto fare oggi. Ce n’era un po’ di più nel mio giro, ma era il massimo che potevamo ottenere dalla. Non è stato il mio momento migliore, quando ho sbattuto contro il muro“.ha quindi aggiunto: “Lasiche in ...

F1 - Oscar Piastri scommette su McLaren : “Nel 2024 vinciamo!”. Un Mondiale 2023 di Formula 1 dai due volti. Una medaglia papaya che ha inorridito i tifosi della McLaren , per poi esaltarli nella seconda parte del ... (metropolitanmagazine)

F1 - Oscar Piastri : “Sensazioni positive - la Red Bull non sembra veloce come pensavamo”. Giornata di duro lavoro per Oscar Piastri . Il pilota della McLaren ha infatti chiuso al quinto posto la seconda sessione di prove libere del GP del Bahrain, ... (oasport)

F1 - Oscar Piastri : “Giornata difficile - mi sentivo meno a mio agio rispetto a ieri”. In occasione delle qualifiche valide per il GP del Bahrain, tappa numero uno del Mondiale 2024 di Formula 1, Oscar Piastri ha raccolto l’ottava posizione in ... (oasport)

F1, GP Arabia Saudita: pole di Verstappen, Leclerc secondo: In seconda fila ci saranno Sergio Perez (Red Bull) e Fernando Alonso (Aston Martin), in terza le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Oliver Bearman, il 18enne che sostituisce Carlos Sainz operato ...corrieredellosport

Gp Arabia: pole di Verstappen in Arabia, Leclerc secondo: In seconda fila ci saranno Sergio Perez (Red Bull) e Fernando Alonso (Aston Martin), in terza le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. La Ferrari condotta dal 18enne Oliver Bearman, che sostituisce ...ansa

F1, Lando Norris: “Lenti sui rettilinei, qui per noi è difficile sorpassare”: Dopo un giovedì al di sotto delle aspettative la McLaren sale di colpi. In occasione delle qualifiche valide per il GP dell'Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024, Oscar Piastri ha cen ...oasport