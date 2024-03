F1 | oggi le qualifiche del GP Arabia | Ferrari e Red Bull per la pole | orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming

F1 oggi qualifiche Gp Arabia Saudita 2024 : orari e dove vederle in diretta (Sky - Now e Tv8). Tutto è pronto a Jeddah dove nel weekend si disputa il Gran Premio dell' Arabia Saudita , seconda prova del Mondiale di F1 2024 . Max Verstappen la scorsa ... (Leggi)

F1 | McLaren indietro anche nelle libere in Arabia Saudita: La McLaren dà l'impressione di avere qualche problemino in più rispetto alle attese. A Jeddah, Piastri e Norris hanno chiuso la prima giornata di prove libere in decima e dodicesima posizione. Seppur ...f1grandprix.motorionline

F2 / Antonelli: “Ho fatto un errore che mi è costato qualche posizione”: Sesta posizione in qualifica su un circuito mai sperimentato prima in carriera come quello saudita di Gedda. Un risultato più che soddisfacente per Andrea Kimi Antonelli, al suo secondo weekend di ...formulapassion

F1 | Racing Bulls, Ricciardo: “Ho fatto fatica, non ero a mio agio nelle Libere 2”: Jeddah - Giornata positiva in casa Racing Bulls, a dispetto di quanto racconti la classifica. Archiviati gli screzi del Bahrain - o almeno si spera - Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo tornano a concentr ...f1grandprix.motorionline