F1 oggi | GP Arabia Saudita 2024 | orari FP3 e qualifiche | tv | streaming | programma Sky e TV8

(Di venerdì 8 marzo 2024), venerdì 8 marzo, FP3 ecaratterizzeranno il week end del GP d’, secondo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Jeddah si assisterà a uno spettacolo decisamente apprezzabile e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà la seconda pole-position della stagione. Nelle prove libere di ieri l’Aston Martin di Fernando Alonso ha sorpreso per la velocità sul giro secco, tuttavia si ha la sensazione che altri team come Red Bull e Ferrari si siano tenuti qualcosa in vista del time-attack odierno. La Rossa confida molto nelle abilità del monegasco Charles Leclerc di interpretare i circuiti cittadini, anche se quelloè molto particolare. Parliamo di un tracciato con tante curve in successione e molto veloce. Non è ...