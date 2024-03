F1 | Lando Norris | “Lenti sui rettilinei | qui per noi è difficile sorpassare”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dopo un giovedì al di sotto delle aspettative la McLaren sale di colpi. In occasione delle qualifiche valide per il GP dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024, Oscar Piastri ha centrato la quinta posizione precedendo, sesto con un ritardo di +0.660 rispetto al davvero imprendibile Max Verstappen. Un buon lavoro quello del team che, a differenza di quanto accaduto in Bahrein, si è messo alle spalle la Mercedes, con l’obiettivo di disputare una gara su Fernando Alonso, quarto classificato. Proprio su questo punto è intervenutoin mixed zone: “Siamoin rettilineo – ha sostenuto il pilota – Lo scorso fine settimana le Aston erano davanti a noi in qualifica e le abbiamo passate in gara; ma qui èperché serve un grande delta per ...

