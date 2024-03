F1 GP Arabia Saudita | Vasseur | “Non siamo lontani dalla Red Bull Dobbiamo migliorare nei dettagli”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024) “Verstappen è veloce, ma none posavvicinarci se continueremo a spingere enei piccoli”. Lo ha detto il team principal Ferrari, Fredericdopo la qualifica del Gran Premio dell’, conclusasi con la seconda e undicesima posizione ottenute da Charles Leclerc e dal 18enne Oliver Bearman, in pista al posto di Carlos Sainz, sotto i ferri per un’appendicite. “Sono soddisfatto della prestazione di Bearman. L’abbiamo chiamato alle due di pomeriggio e ha fatto subito le prove libere 3, mancando il Q3 per un paio di centesimi – ha detto-. Ha gestito benissimo tutte le situazioni, domani in gara sarà un’altra sfida per lui. La settimana scorsa avevamo due macchine in top ten, ...