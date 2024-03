F1 GP Arabia Saudita | Perez | “Verstappen strepitoso | sarà una bella gara”

Leggi tutta la notizia su sportface

"Oggi non potevo raggiungere la pole position,è stato". A dirlo è stato Sergio, pilota della Red Bull, in seguito alla terza posizione sulla griglia di partenza conquistata nelle qualifiche del Gran Premio dell'. "Non sono riuscito a migliorare tanto nell'ultimo giro, per questo ho mancato la prima fila – ha commentato il messicano –ha fatto un giro, non potevo raggiungere la pole. Lalunga e abbiamo possibilità di fare bene, con una lotta interessante e divertente. Le macchine vicine a noi sono tutte molto ravvicinate in quanto a valori, per questouna".