F1 | Gp Arabia Saudita | le qualifiche di oggi in diretta Verstappen il più veloce nel Q1 | Leclerc terzo

LIVE F1 - GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA : Leclerc ci crede - Bearman supera lo scoglio del Q1!. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FORFAIT DI CARLOS SAINZ I TEMPI DI RECUPERO DI SAINZ DOPO L’OPERAZIONE CHI E’ Bearman , IL 18ENNE CHE SOSTITUISCE ... (oasport)

F1 - Gp Arabia Saudita : le qualifiche di oggi in diretta. Leclerc sfida Verstappen per la pole. Verstappen il più veloce nelle libere 3 davanti a Leclerc. Per Sainz operazione ok, la Ferrari: «Tutto il nostro supporto per una pronta guarigione» (corriere)