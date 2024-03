F1 | Frederic Vasseur | “Bearman è stato fantastico Ottimo giro di Leclerc | non siamo troppo lontani da Verstappen”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) In totale emergenza, per il pesante forfait di Carlos Sainz (operato per appendicite), la Ferrari ha limitato i danni in qualche modo nelle qualifiche per il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024 di Formula Uno. Oliver, chiamato a sostituire in extremis il pilota spagnolo, ha svolto unlavoro sfiorando addirittura la qualificazione in Q3 e attestandosi in undicesima posizione al debutto assoluto nella categoria a soli 18 anni, mentre Charlesha chiuso secondo a 3 decimi dalla pole position del solito Maxsu Red Bull. “Ollie è, lo abbiamo chiamato alle due del pomeriggio di oggi dicendogli che sarebbe dovuto salire su una Ferrari. Si è lanciato subito nella FP3 come prima sessione ufficiale di Formula 1, ha fatto un ...