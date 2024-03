F1 | Ferrari | ecco chi è Oliver Bearman | il sostituto di Sainz

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 marzo 2024) Carlosnon sarà presente nelle ultime due giornate che comporranno e chiuderanno, ufficialmente, il weekend dedicato al Gran Premio d’Arabia Saudita. Lo spagnolo è caduto vittima di un attacco d’appendicite che ha costretto il corridore a fermarsi. Il numero cinquantacinque sarà operato e di conseguenza dovrà osservare un periodo di stop forzato in quella che sarà la sua ultima stagione in quel di Maranello. Chi sostituirà l’iberico in pista? Laha scelto, un diciottenne che potrebbe avere una grande occasione sul tracciato di Jeddah per mettersi in mostra e aggiungere preziosissima esperienza all’interno della Formula 1.chi è(Credit foto – Formula 2)Una grande occasione da sfruttare ...