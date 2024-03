F1 | Fernando Alonso | “Molto contento del 4° posto Un podio domani? Sarebbe una sorpresa enorme”

(Di venerdì 8 marzo 2024)è raggiante al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Jeddah, infatti, il due volte campione del mondo ha messo in scena una prestazione di alto livello, chiudendo subito alle spalle dei migliori, con una importante quarta posizione. La pole position, nemmeno a dirlo, è andata a Max Verstappen con il tempo di 1:24.472 con ben 319 millesimi su Charles Leclerc. La seconda fila è aperta da Sergio Perez a 335 millesimi, mentre è quarto proprio il pilota asturiano con 374 millesimi dalla vetta. Come si può vedere, distacchi davvero minimi. Al termine delle qualifiche odierne, il nativo di Oviedo ha racconto le sue sensazioni: “Sonofelice. Tutti i dubbi che avevamo prima dell’inizio della giornata sono stati ...

F1 - Fernando Alonso : “Sorpreso da sensazioni e tempo - ma non sappiamo cosa stanno facendo gli altri…”. Dopo tanti dubbi nel corso dei test pre-stagionali, inizia con il vento in poppa Fernando Alonso . Lo spagnolo, infatti, è terzo al termine delle prime due ... (oasport)

F1 - Fernando Alonso soddisfatto : “Qualifica molto sorprendente - non ci aspettavamo questa performance della macchina”. Fernando Alonso ha concluso in sesta posizione le qualifiche per il Gran Premio del Bahrain 2024, valevole come primo appuntamento stagionale del Mondiale di ... (oasport)

F1 - Fernando Alonso : “Eravamo la quinta forza in campo - abbiamo provato una strategia diversa ma…”. Un weekend molto complicato per l’Aston Martin. Malgrado le prestazioni promettenti sfoggiate in prova e in qualifica, Fernando Alonso si è dovuto ... (oasport)

F1: GP dell’Arabia Saudita, Verstappen conquista la pole, Leclerc secondo: Max Verstappen con la Red Bull ha conquistato la pole position del Gp dell'Arabia Saudita, la seconda consecutiva dopo quella in Bahrain. Il campione del mondo ha segnato il tempo di 1'27''472, nuovo ...napolimagazine

LIVE F1, GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA: Leclerc 2°, Verstappen in pole. Bearman in sesta fila: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FORFAIT DI CARLOS SAINZ I TEMPI DI RECUPERO DI SAINZ DOPO L'OPERAZIONE CHI E' BEARMAN, IL 18ENNE CHE SOSTITUISCE SAINZ 19.08 In casa Ferrari sono soddisfatti.oasport

F1: Ollie Bearman, ecco perché in qualifica a Jeddah ha fatto qualcosa di speciale: Quando nacque Ollie Bearman, Michael Schumacher aveva già vinto tutti i suoi titoli mondiali. Era l’8 maggio del 2005, lo stesso giorno in cui Fernando Alonso concluse in seconda posizione il Gran Pre ...msn