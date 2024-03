F1 | Charles Leclerc in prima fila | “Il massimo dalla macchina | spero di sfidare le Red Bull”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024)scatteràseconda piazzola nel GP di Arabia Saudita 2024, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Jeddah. Il pilota della Ferrari si è inventato un giro di eccellente caratura proprio nel finale ed è riuscito a inserirsi alle spalle di Max Verstappen, che si è confermato imbattibile e ha replicato la pole-position conquistata settimana scorsa in Bahrain. Il monegasco, che ha bissato il riscontro di sette giorni fa a Sakhir, inseguirà il podio in Medio Oriente.ha analizzato la propria prestazione al termine delle qualifiche: “Nel primo giro del Q3 abbiamo provato qualcosa di diverso nella preparazione, ma non ha funzionato. Nel secondo ho messo tutto insieme ed era ilche poteva dare laoggi. ...