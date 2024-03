F1 | Carlos Sainz non ci sarà nel GP di Arabia Saudita! Cosa è successo e con chi lo sostituisce la Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Una notizia importante scuote il paddock di Jeddah, sede del secondo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Lo spagnolo, pilota della, è costretto a saltare il resto del week end di gara sul circuito. All’iberico è stata diagnosticata un’appendicite e dovrà essere operato. Al suo posto correrà il pilota di riserva, Oliver Bearman, presente inanche perché impegnato con il Team Prema in F2, categoria nella quale aveva ottenuto la pole-position. Per questo non competerà nella categoria cadetta. Una comunicazione che è arrivata in via ufficiale dalla scuderia di Maranello che quindi non potrà avere a disposizione l’iberico per questo appuntamento.aveva già accusato i primi segnali di quella che in un primo momento si ...