F1 | Alonso sulle qualifiche del GP dell’Arabia Saudita | “Contento del quarto posto | un podio domani sarebbe sorprendente”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Lo spagnolo della Aston Martin Fernandoha commentato la pole position ottenuta nelledel GPsul circuito di Jeddah: “Sono molto felice. Tutti i dubbi che avevamo prima dell’inizio della giornata sono stati spazzati via. All’esordio in Bahrain eravamo la quinta forza alle spalle di Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes, ma ora abbiamo fatto qualche passo in avanti. Ora dovremo confermarci in gara“. L’esperto pilota ex Ferrari e Renault ha poi concluso: “Un? Per me pensouna sorpresa notevole. In Bahrain siamo stati performanti sul giro secco e qui abbiamo replicato. Unun ottimo viatico per il prosieguo della stagione“. SportFace.