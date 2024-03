Ex Ilva | M5S | “I parlamentari ionici di centro destra si assumano le loro responsabilità”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoIjonici dihanno sempre sostenuto che il problema ambientale a Taranto non esiste. È ancora vivo il ricordo delle parole dell’on. Dario Iaia, urlate a gran voce in tal senso in Parlamento. La verità è che certa parte politica è evidentemente fuori dal contesto territoriale. È notizia di poche ore fa che l’ex amministratrice delegata di Acciaierie d’Italia Lucia Morselli sia indagata per inquinamento ambientale. L’inchiesta ruota attorno ai picchi di benzene registrati in questi ultimi anni e soprattuto nelle scorse settimane con maggiore intensità. La verità è che lo stabilimento siderurgico continua ad inquinare. Altro che le promesse del Ministro Urso di voler produrre acciaio pulito con il carbone. Al disastro ambientale, si è aggiunta anche l’assurda decisione del Governo ...

Ex-Ilva - Riondino a Schlein e Conte : deluso da M5S - deriso da Pd - ignorato da governo. Roma, 13 feb. (askanews) – “Faccio fatica perché non voglio che questa sia una giornata troppo politica. E quindi dovró condizionate il mio intervento per ... (ildenaro)

Ingresso nell’Autorità Portuale: la gioia Pd, il peso di FdI e il precedente del M5S: Fa festa il Pd siracusano, rivendicando il successo dell’inserimento dei porti di Siracusa (il porto rifugio e il proto Grande) nell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale. In Senato è s ...siracusaoggi

Ex Ilva: ok Aula Senato a dl: Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Via libera dell’Aula del Senato al cosiddetto dl ex Ilva che stanzia 320 milioni di euro nel 2024 per un prestito-ponte. Il provvedimento è stato approvato con 84 sì, 27 no ...lagazzettadelmezzogiorno

Via libera del Senato al Dl ex Ilva. Il testo passa alla Camera: (Teleborsa) - Via libera del Senato in prima lettura al decreto Ilva con 84 voti favorevoli, 27 contrari e 30 astensioni. Il testo passa ora all'esame della Camera. A favore ha votato la maggioranza i ...teleborsa