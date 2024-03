Ex Gkn | verso la smobilitazione | agli operai la proposta di una buonuscita

(Di venerdì 8 marzo 2024) Campi Bisenzio (Firenze), 8 marzo 2024 – Esodo incentivato alla ex Gkn di Campi: ecco come funziona. Se la lunga e difficile vertenza ex Gkn, ora Qf in liquidazione, è attesa a Roma per il 12 marzo - incontro al Mimit su richiesta della Regione – nel frattempo l’azienda va avanti per la sua stradaladel sito produttivo. Come annunciato nella comunicazione aziendale dello scorso 28 febbraio, la proprietà pare rinunciare ad aprire una nuova procedura di licenziamento collettivo ma al tempo stesso tenta la strada della ‘’. Adesso il liquidatore Gianluca Franchi scrive a tutti i dipendenti (poco più di 160 persone) i dettdell’azione. “Con la presente le rappresentiamo la nostra volontà di avviare con lei una trattativa finalizzata alla stipula di un accordo di risoluzione del ...

