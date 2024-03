Eurozona | Pil a zero nel quarto trimestre 2023

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il Pil dellaè rimasto stabile neldel, confermando una crescitarispetto alprecedente, secondo i dati di Eurostat. Nell'Ue nel suo complesso si è registrata la stessa tendenza. Questi risultati confermano la stagnazione già anticipata nella prima stima flash di gennaio. La stagnazione segue una contrazione dello 0,1% nel Pil della zona euro nel terzodel, mentre nell'Ue nel suo complesso è rimasto stabile. Per l'intero anno, la crescita economica è stata dello 0,4% sia nell'che nell'Ue, segnando un rallentamento rispetto al +3,4% registrato in entrambe le aree nel 2022. Sul fronte dell'occupazione, nel...

Crescita zero per il Pil Eurozona nel quarto trimestre 2023. Nel quarto trimestre 2023 il Pil è rimasto stabile (0%) nell' Eurozona e nell'Ue nel suo complesso registrando una Crescita zero rispetto al trimestre ... (quotidiano)

Crescita zero per il Pil Eurozona nel quarto trimestre 2023. Nel quarto trimestre 2023 il Pil è rimasto stabile (0%) nell' Eurozona e nell'Ue nel suo complesso registrando una Crescita zero rispetto al trimestre ... (quotidiano)

Borsa: Europa in ordine sparso, future positivi, Milano +0,1%: Si muovono in ordine sparso le principali borse europee, con i future Usa positivi in attesa dei dati sul lavoro e sulla scia dei segnali lanciati da Fed e Bce sui tassi. Meglio delle stime la produzi ...quotidiano

Eurostat: nel quarto trimestre 2023 Pil fermo nell’Eurozona: Roma, 8 mar. (askanews) – Nel quarto trimestre del 2023, il Pil destagionalizzato è rimasto stabile sia nell’Eurozona che nell’Ue, rispetto al trimestre precedente, secondo una stima pubblicata da ...askanews

Crescita zero per il Pil Eurozona nel quarto trimestre 2023: Nel quarto trimestre 2023 il Pil è rimasto stabile (0%) nell'Eurozona e nell'Ue nel suo complesso registrando una crescita zero rispetto al trimestre precedente. Lo comunica Eurostat confermando la st ...ansa