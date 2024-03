Europei di Scherma Paralimpica | Pasquino è oro nella sciabola | l’Italia sale a quota 10

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 8 marzo 2024) Parigi – Luccicano la bellezza di sei medaglie azzurreterza giornata dei CampionatidiParigi 2024. Rossanaconcede il bis e, dopo aver trionfato martedìspada, si laurea campionessa d’Europa anchecategoria B. Arrivano poi altri cinque podi nel fioretto:categoria A argento per Emanuele Lambertini e bronzo di Matteo Betti,B il terzo posto di Michele Massa, e ancoracategoria C l’argento di Leonardo Rigo e il bronzo di William Russo. Un giovedì super che fa volarein doppia cifra, a10 medaglie in tre giorni. Secondo oro individuale all’ombra della Torre Eiffel per ...