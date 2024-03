Europei di Scherma Paralimpica | il Team del Fioretto Maschile è splendido argento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 8 marzo 2024) Parigi, 8 marzo 2024 – La quarta giornata dei CampionatidiParigi 2024 porta in dote all’Italia l’11esima medaglia: è l’della squadra azzurra di, mentre chiude al quarto posto ildi sciabola femminile. Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Michele Massa e Marco Cima hanno superato per diritto di ranking i quarti di finale, da testa di serie numero 1 del tabellone, e in semifinale hanno battuto con il punteggio di 45-28 la Polonia disputando un assalto di grande autorità, sempre in controllo. La squadra del CT Simone Vanni (affiancato in panchina da Alessandro Paroli) in finale ha incontrato la Gran Bretagna, subendo l’ottima prestazione di Gilliver & Co. e cedendo 45-27. Al collo resta un ...