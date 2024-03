Eurolega 2023 2024 | Napier tracina l’Olimpia Milano | Partizan battuto 85-83

(Di venerdì 8 marzo 2024) Soffre, lotta e si affida alla classe dei suoi singoli.batte 85-83 ile resta aggrappata alle ultime speranze play-in dopo la ventottesima giornata di. Dopo la sconfitta esterna contro il Villeurbanne, Ettore Messina si gode una boccata d’ossigeno in quello che è stato il trentesimo impegno contro Zeljko Obradovic. Decisivi i dettagli: i migliori realizzatori sono Nikola Mirotic e Shavon Shields, entrambi a quota 19 punti, ma i canestri più pesanti nell’ultimo quarto li mette a segno l’altro rientrante Shabazz, che a referto ne mette 13, cinque in meno di Devon Hall. Alinvece non bastano i 19 punti di Aleksa Avramovic per trovare la quarta vittoria esterna in stagione. I primi due quarti hanno una costante:...

