Euro stabile in avvio di contrattazioni a 1 - 0947 dollari. avvio stabile per l' Euro : è scambiato a 1, 0947 contro il dollaro (-0,01%) ed a 161,91 yen (-0,10%). (Leggi)

The Regime da oggi su Sky e NOW : Kate Winslet cancelliera paranoica e instabile di un'immaginaria autocrazia europea. La nuova miniserie di HBO è in onda in Italia su Sky e in streaming su NOW, ogni lunedì con un nuovo episodio. (Leggi)