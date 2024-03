Essere immondo | idiota | la conosci Rita Dalla Chiesa? Mulè furioso travolge il consigliere Pd | insulti in diretta | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Lite furiosa tra Paolo Romano,regionale in Lombardia del Partito Democratico, e il vice-presidente della Camera, Giorgio, ex-portavoce di Forza Italia. Il tutto avviene nello studio di PiazzaPulita, talk di approfondimento politico di La7, condotto da Corrado Formigli. Si parla dei rapporti tra mafia e politica e subito Romano parte all'attacco: “Sono fieri che gli ultimi tre responsabili della Direzione Nazionale Antimafia abbiano scelto di candidarsi con partiti che prendono l'antimafia seriamente. Voi (rivolgendosi a) avete candidato Dell'Utri che per motivi di mafia è stato condannato. Noi, invece, abbiamo difeso e candidato chi ha messo la propria vita a rischio per l'antimafia, questa è la differenza”. Quest'affermazione fa infuriare Giorgio, che lo bacchetta severamente: ...