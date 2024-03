Esonero Pioli | Ibrahimovic | «Solo così può meritarsi la conferma»

Esonero Pioli - solo un miracolo può salvarlo? La situazione. Esonero Pioli , il Milan è chiaro col tecnico: ha una sola strada per salvare la panchina e continuare per un altro anno La Gazzetta dello Sport oggi in ... (calcionews24)

Milan - esonero Pioli in arrivo ma c’è un problema. In casa Milan si avvicina sempre di più l’esonero per Stefano Pioli: l’addio del tecnico rossonero è in arrivo ma c’è un nuovo problema Non sembrano esserci ... (rompipallone)