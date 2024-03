Esiti Consiglio “Agricoltura e pesca” | audizione del ministro Lollobrigida

(Di venerdì 8 marzo 2024) ROMA – Giovedì 14 marzo la Commissionedella Camera e la Commissione Industria, Commercio, Turismo,e Produzione agroalimentare del Senato svolgono l’deldell’, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco, suglidel” del 26 febbraio 2024, con particolare riferimento al documento “L’, la politica agricola comune e la sovranità alimentare europea. Riconnettere cibo e società”, nonché sulla posizione del Governo in vista della riunione deldell’Unione europea “” del 26 marzo 2024. L’appuntamento viene ...

Prof egiziano vince il concorso all'Ateneo di Firenze ma la laurea presa in Egitto non vale... fino ad oggi: Il Consiglio di Stato ammette per la prima volta l'equiparazione tra il titolo di studio straniero con quello italiano. Adesso il professore potrà essere assunto ...corrierefiorentino.corriere

Corriere delle Scommesse - Juventus-Atalanta, l'esito consigliato: Lo speciale scommesse del Corriere dello Sport consiglia scommettitori prendendo in esame la sfida tra Juventus e Atalanta. La scorsa settimana sia la squadra di Allegri che quella di Gasperini hanno ...tuttojuve

Inchiesta Onu conclusa: Mahsa Amini "uccisa dalle violenze fisiche della polizia iraniana": È questo l’esito della missione d’inchiesta internazionale indipendente sull’Iran approvata nel novembre 2022 dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. La commissione ha stabilito ...huffingtonpost