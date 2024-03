Esistono molti falsi miti sulle origini dell’8 marzo

(Di venerdì 8 marzo 2024) Di Francesca Capoccia L’8si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale delle donne. Sull’origine di questa di questa ricorrenza si tramandano ancora oggi credenze che, ad esempio, collegano l’8a un incendio di una fabbrica tessile di New York dove persero la vita decine di operaie. Oppure a un presunto sciopero indetto da alcune lavoratrici, sempre del settore tessile di New York, nel lontano 1857. Tutte le storie che sono arrivate a noi oggi sono un intreccio di eventi reali e. Tuttavia ripercorrendo le vicende storiche è possibile dirimere la questione e ricostruire le radicie il suo reale significato. Ipiù comuniUna delle tesi più comuni vuole che la Giornata internazionale ...

La forma dell’invisibile, il premio Driving Energy 2024: un modo per celebrare il talento e l'unicità dell'arte che riesce a vedere realtà che per molti non Esistono, o non Esistono ancora. Un'invisibilità declinata, come spiega David Massey, direttore ...huffingtonpost

“Giornata internazionale dei diritti delle donne”: le iniziative nel savonese: Lo Zonta Club di Savona festeggia l’8 marzo 2024, giorno della Festa delle Donna e Rose Day Zontiano, con tre importanti iniziative.ivg