Eredità Agnelli | indagati anche Lapo e Ginevra Elkann Spunta una nuova accusa | Truffa ai danni dello Stato

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 8 marzo 2024) Non c'è pace per la famiglia, l'inchiesta sull'dell'Avvocato si allarga a macchia d'olio, iscritti nel registro deglii fratelli di John,. Ci sononuove ipotesi di reato,la contestazione diaiin merito alla successione avvenuta dopo la morte di Marellanel 2019, i tre fratelli - secondo l'- avrebbero pagato le tasse in Svizzera e non Italia, violando la legge. I nomi dei due eredi- si legge su Il Fatto Quotidiano - sono emersi dal decreto di perquisizione della Guardia di finanza disposto dal procuratore ...