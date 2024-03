Ennesimo incidente per un Boeing 737 Max | finisce fuori pista a Houston

(Di venerdì 8 marzo 2024) In un nuovo capitolo che riguarda la sicurezza aerea, un737 Max della United Airlines è stato protagonista di unall’aeroporto George Bush di. Secondo quanto riferito dalla Federal Aviation Administration (Faa) e citato da Reuters, l’aereo è uscito di, finendo sull’erba. Fortunatamente, l’episodio non ha avuto gravi conseguenze fisiche per le persone a bordo. Il volo, proveniente da Memphis, trasportava 160 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, tutti illesi. Dopo l’accaduto, hanno abbandonato l’aereo e sono stati trasportati in autobus al terminal, come confermato sia dalla Faa che dalla United Airlines. La compagnia aerea ha inoltre comunicato che provvederà a spostare l’aereo non appena possibile, garantendo la massima attenzione alla sicurezza e al benessere dei suoi ...

Via Jesi - strada a rischio : ennesimo incidente. Schianto fra tre auto - ferite le donne al volante. Quello di ieri, per cui sono scattati i soccorsi verso le 13, è il terzo incidente nel tratto di via Jesi a Castelfidardo che attraversa la zona ... (ilrestodelcarlino)

Ennesimo incidente sul lavoro - un altro morto. incidente mortale sul lavoro a Olbia. Un uomo ha perso la vita in un cantiere edile di via Londra nella città gallurese. Secondo quanto si apprende si ... (thesocialpost)

Boeing 737 Max perde una ruota dopo il decollo, paura a bordo: pilota costretto ad atterraggio di emergenza: Ennesimo incidente per un Boeing 737 Max: un esemplare della United Airlines è uscito di pista finendo sull'erba all'aeroporto George Bush di Houston. Lo ha riferito la ...ilmattino

Cagliari, terribile schianto all’incrocio: donna in fin di vita: Una donna in Rianimazione al Brotzu e un'altra trasportata al Policlinico: è il bilancio del grave incidente nel primo pomeriggio a Cagliari, nell’incrocio tra via Curie e via Corsica, teatro di ...unionesarda

Brutto incidente tra via Curie e via Corsica a Cagliari: ferite entrambe le conducenti: CAGLIARI. Brutto incidente tra via Corsica e via Curie a Cagliari, quello che dalle prime ricostruzioni sarebbe un frontale tra una Smart e una Yaris. Due le ferite, di cui una in modo più grave. Anco ...youtg