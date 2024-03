Enel | sciopero nazionale Cgil-Cisl-Uil

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Firenze, 8 marzo 2024 –sui lavoratoriper la giornata di oggi: l'agitazione è indetta da Filctem, Flaei, Uiltec Uil. In Toscana (doveconta circa 2.600 addett) sono previsti presìdi con sindacati, lavoratori e lavoratrici: uno a Firenze (ore 10-12, via Cavour davanti alla Prefettura), uno a Siena (davanti alla sede operativa in Strada del Petriccio e Belriguardo, ore 8-11), uno a Massa presso la sede di Codupino (via Aurelia ovest, ore 10-12) e due a Pisa (il primo dalle 7.30 alle 9.30 davanti alla sededi via Andrea Pisano e il secondo dalle 9.30 alle 10.30 in via Battisti). Unoche rivendica una diversa strategia industriale fondata su un adeguato piano d’investimenti, un rafforzamento ...