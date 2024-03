Endometriosi: l'unico trattamento in commercio sarà (finalmente) rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale: segnando soprattutto un momento di svolta per le donne affette da Endometriosi. La prescrizione di dienogest, che ad oggi rappresenta l’unico trattamento in commercio, è adesso possibile su ricetta ...vanityfair

Antonia, la spiegazione del finale (di stagione) della serie italiana con Chiara Martegiani: Avete finito di vedere Antonia, la divertente ed educativa serie tv italiana uscita il 4 marzo su Prime Video che parla di una donna (interpretata da Chiara Martegiani) con l'Endometriosi, e vi è rima ...today

Chiara Martegiani: «Con “Antonia” ho preso in mano il mio destino. In tutti i sensi». L’intervista: Una bella serie tv che è lo specchio di quello che è successo a lei. Ma non è questo il motivo per cui Chiara Martegiani ha scritto "Antonia" ...amica