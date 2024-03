Endless Love rimpiazza Terra Amara | trama | cast | ambientazione | puntate e data d’inizio

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 8 marzo 2024)è il nome della serie turca che è ormai sulla bocca di tutti, anche perché presto farà il suo debutto su Canale 5,ndo, amatissima dagli italiani. In attesa di vedere questo gioiellino sul piccolo schermo, abbiamo per voi tutte le anticipazioni riguardo alla, personaggi e attori, durata e, ma soprattutto sull’attesissima. Ecco cosa è stato svelato in anteprima da Mediaset Infinity.Anticipazioni: i protagonisti e laracconta la vicenda di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, proveniente da una famiglia agiata. Il loro primo incontro avviene ...