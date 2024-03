Endless Love | le anticipazioni dall' 11 al 16 marzo 2024

(Di venerdì 8 marzo 2024) In onda dal lunedì al sabato,e 14.10 Canale 5, "" è la soap opera di produzione turca che, a partire'11, ha il complicatissimo compito di sostituire l'amatissima "Terra amara" (che vedrà l'ultimo blocco di puntate trasmesse la domenica pomeriggio e il venerdì in prima...

Anticipazioni Endless Love - Puntate Turche : Nihan È Incinta - Ma Non Di Emir!. Anticipazioni Endless Love , Puntate Turche : Nihan è Incinta e dà alla luce una bambina di nome Deniz. Anche se il diretto interessato non lo sa, il padre è ... (Leggi)

Endless Love anticipazioni dall’11 al 16 marzo: Nihan vittima di un ricatto: La trama di Endless Love delle puntate da lunedì 11 marzo a sabato 16 Mancano ormai pochi giorni per il debutto della nuova serie turca, in Italia ...televisionando

Endless Love anticipazioni 14 marzo, Kemal pronto a lasciare Nihan: 'Parto per Zonguldak': Kemal e Nihan sembrano proprio vivere la loro favola d'amore. Si vedono segretamente e nessuna delle loro famiglie sa il sentimento che c'è tra loro. Nessuno a eccezione del gemello della ragazza, ...it.blastingnews

Endless Love: Endless Love è una soap opera realizzata in Turchia e distribuita anche in Italia. Kara Sevda, questo il titolo originale, è una produzione Ay Yapim per la rete turca Star TV. In Italia va in onda in ...comingsoon