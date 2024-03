Empoli | un passo falso era da mettere in conto | il calendario però non sorride

Empoli Fiorentina 1-1 : un passo indietro per i viola di Italiano. Al Castellani, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Empoli e Fiorentina : sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al ... (Leggi)

Sassuolo-Empoli 2-3 - Nicola : “Una vittoria voluta - un passo importante in ottica salvezza”. “Una vittoria voluta e un bel passo in ottica salvezza. Non ho ancora parlato coi ragazzi perché le analisi le facciamo a mente più lucida, però una vittoria ... (Leggi)

Due incontri su filosofia e maternità: Weekend intenso alla Libreria Rinascita in via Ridolfi a Empoli, dove sono in programma due eventi letterari ... Parlando da un imprecisato altrove, filosofi e intellettuali del presente e del passato ...lanazione

Leonetta Masini, storia di una fiascaia: "Umidità e dita incerottate. Ma serviva a sfamarci": La testimonianza di una delle ultime artigiane della Valdelsa. L’ex impagliatrice: " Alle 4 andavano a prendere i fiaschi nudi in vetreria" ...lanazione

La strada per il rinnovo è in salita: la Juventus rischia di restare a mani vuote: La strada per il rinnovo è in salita, l’ottimismo di qualche mese fa è un lontano ricordo: i bianconeri possono perderlo. No, la Juventus non ha affatto brillato nell’ultimo mese. Dalla partita con l ...juvelive