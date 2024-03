Emma Dante debutta con ' Re Chiccinella' | una pièce grottesca e tragica senza maltrattamenti animali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) "Per questo spettacolo nessuna gallina è stata maltrattata" scherza, cheoggi al teatro studio Melato di Milano con Re, il terzo spettacolo tratto dal Cunto de li cunti di Basile, a chiusura della trilogia composta da La Scortecata e Pupo di zucchero. Nella, che mescola grottesco, comicità e tragedia, un re usa una gallina che crede morta per pulirsi le terga. La pennuta, tutt’altro che defunta, risale su per le viscere del sovrano, installandosi nelle interiora, nutrendosi di lui e facendogli espellere uova d’oro.