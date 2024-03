Elisabetta Belloni nominata Sherpa per il G7 Meloni | la sua grande esperienza faciliterà il lavoro

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’ambasciatrice, attale capo del Dis, Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, sarà la rappresentante italiana del G7 (si occuperà anche del coordinamento diplomatico del vertice) al posto dell’ambasciatore Luca Ferreri destinato a Tel Aviv, sede cruciale nel pieno del conflitto tra Israele e Hamas. La notizia, anticipata da alcuni organi di stampa, è stata confermata da Palazzo Chigi.G7/G20 dal presidente del Consiglio “In considerazione della proposta di destinazione a Tel Aviv dell’ambasciatore Luca Ferrari, l’ambasciatricesaràcomeG7/G20 del presidente del Consiglio, permanendo nell’attuale incarico di Capo del Dipartimento delle ...

