Elezioni Basilicata | Chiorazzo non si ritira | vede Schlein e Conte ma resta stallo

(Di venerdì 8 marzo 2024) (Adnkronos) – Il giro di incontri romani di oggi di Angelo, prima con Ellye poi con Giuseppe, a sera non ha ancora portato ad una soluzione per le regionali in. L'imprenditore del Terzo settore nel pomeriggio, dopo indiscrezioni che davano perta la sua candidatura, ha messo in chiaro che

Regionali - chi sono i candidati governatori alle elezioni in Abruzzo - Basilicata - Piemonte e Umbria. Il centrodestra ha raggiunto l'accordo sulle candidature alle prossime Regionali , in Piemonte , Basilicata e Umbria : si tratta dei governatori uscenti Cirio, ... (fanpage)

Elezioni regionali Basilicata - Schlein : “Troveremo accordo”. Chiorazzo: "Io avanti anche senza il sostegno del M5S" "Non mi ritiro". Angelo Chiorazzo, nome scelto dal Pd per le Elezioni regionali in Basilicata , non ... (sbircialanotizia)

Candidata alle Elezioni Regionali in Abruzzo la preside della scuola dove i bimbi cantavano "Faccetta nera": Una docente della scuola dove è preside la candidata di FdI Laura D'Ambrosio ha fatto cantare "Faccetta nera" ai bambini. Nessun provvedimento preso ...notizie.virgilio

Regionali Basilicata, Chiorazzo incontra Schlein e Conte: “sono e resto in campo”: Angelo Chiorazzo, indicato da Basilicata Casa Comune come candidato governatore per le Regionali del 21 e 22 aprile, non ha ritirato la sua candidatura. Lo ha reso noto, con un comunicato, lo stesso C ...strettoweb

Regionali in Basilicata, Chiorazzo: «Non ho ritirato la mia candidatura»: Basilicata - Angelo Chiorazzo, in corsa come candidato presidente della Basilicata ma su cui c'è il veto del M5s, ha avuto incontri a Roma con il presidente del M5s Giuseppe Conte e con la segretaria ...lagazzettadelmezzogiorno