Elezioni 2024 a Castel Volturno | Petrella | “Nessuna etichetta e gerarchia | progetto condiviso con coalizione”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 8 marzo 2024). “Non c’è bene più prezioso della libertà, lotto ogni giorno per la libertà e non la baratterò mai con null’altro. Non mi sono mai piaciute le etichette, il mio è un impegno per il bene comune con un approccio aperto e collaborativo con le forze politiche locali, ma ciò che tengo a sottolineare è che sono una cittadina di, che ha a cuore il futuro della propria comunità e che si impegna a dare un volto nuovo a questa terra”. Queste sono le parole di Anastasia, candidata sindaco alle prossimeamministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno, che ha deciso di fare chiarezza sulla sua posizione, aprendo le porte della propriaa tutte quelle forze sane che hanno come obiettivo quello di rendere sempre più ...