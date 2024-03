Elena Leonardi trovata morta in mare a Venezia | collaborava con la Biennale

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il mistero avvolge la tragica scoperta avvenuta sull’isola della Certosa, a, dove il corpo di, una donna di 40 anni, è stato rinvenuto senza vita in un canale. La, nota per il suo lavoro nel mondo della musica e per la sua collaborazione con lacome assistente di produzione, è statain circostanze ancora da chiarire, suscitando immediatamente interrogativi e speculazioni sulla dinamica dei fatti. Le ipotesi: si pensa ad un malore improvviso Le indagini, condotte dai Carabinieri sotto la supervisione della Procura, seguono l’ipotesi di una caduta accidentale nell’acqua, forse a causa di un malore improvviso. Tuttavia, solo un esame più dettagliato sul corpo potrà fornire ulteriori risposte. Un primo esame ...

