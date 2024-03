Eddie Kingston | “Lottare in ROH non è sinonimo di retrocessione”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 8 marzo 2024) Durante un’intervista rilasciata per “Inside the Ropes”,, attuale ROH World Champion, ha parlato della sua attuale run nella federazione dopo la vittoria del titolo contro Claudio Castagnoli lo scorso autunno. L’atleta ha difeso la federazione nonostante gli scarsi numeri registrati, mostrando ancora una volta un’immensa passione per il pro wrestling. Ogni federazione ha valore “Per me, Ring of Honor non èdi. Sono ancora sul ring, sono ancora il campione del mondo e non lo considererò un declassamento. Se lo consideri un declassamento, allora lo è. … Considero ogni show a cui partecipo come il migliore del mondo, perché ci sono io. Quando inizi a etichettare le cose, come gli show o le federazioni, come declassamenti o altro, allora ti dai la zappa sui piedi prima ...