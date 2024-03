Ecco come Biden sta perdendo il Mar Rosso

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ormai le notizie dal Mar, a meno che non si tratti di polemiche su navi e missioni italiane, faticano a trovare spazio su giornali e tv. Certo, si sa che c’è una crisi in corso, ma non c’è piena consapevolezza della sua gravità. Nonostante il dispiegamento di assetti navali occidentali, non solo i missili Houthi sembrano sempre più precisi, tanto che vanno a segno con una certa frequenza, ridicolizzando l’ombrello Usa – rischio che avevamo segnalato. Mercoledì l’ennesimo attacco ha provocato le prime vittime: due marinai filippini e uno vietnamita che erano a bordo della True Confidence, una portarinfuse battente bandiera delle Barbados, di proprietà di Stati Uniti e Liberia, in navigazione nel Golfo di Aden. Un’altra nave, la portarinfuse Rubymar, battente bandiera del Belize e di proprietà del Regno Unito, è affondata lo scorso fine settimana dopo essere ...