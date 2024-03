Ebree di serie B? | Zaki ricorda le donne palestinesi | Bizzarri lo inchioda

(Di venerdì 8 marzo 2024) Oggi le manifestazioni per i diritti dellesono state tramutate in proteste contro lo Stato di Israele. Rumorosissimo il silenzio della sinistra, che non ha proferito parola sulle efferatezze compite da Hamas, il gruppo politico e paramilitare autore della strage del 7 ottobre. Patrick, su X, ha dedicato un post alle. "Oggi facciamo rumore per tutte ledel mondo. Per Giulia Cecchettin, per Ilaria Salis, per leche difendono i loro figli dai proiettili e dai missili dell'esercito israeliano, per lesudanesi violentate da entrambe le parti del conflitto armato, per leribelli dell'Iran, per ledel Congo. Per i diritti delle", ha scritto l'attivista. Ma ...

