È più probabile che il Napoli vinca la Champions anziché si inauguri lo stadio a Bagnoli fra tre anni

(Di venerdì 8 marzo 2024) LoIl sistema mediatico-informativo oggi segue lo schema che potremmo definire pigro, per non dire supino. I protagonisti dettano l’agenda e i media fondamentalmente si limitano a fare da cassa di risonanza. Per cui un attore della vita pubblica bene o male può dire quello che gli pare e ritrovare le sue parole equiparate a notizie. È quel che è accaduto con l’ultima esternazione di Aurelio De Laurentiis che dall’oggi al domani ha annunciato che no, non perderà più tempo ad attendere la ristrutturazione delloMaradona, ma ne farà uno nuovo – tutto suo, con soldi solo suoi – per di più a. Dove, è bene chiarirlo, siamo più o meno nelle stesse condizioni in cui eravamo nel 2004, vent’fa, quandoconcorse alle finali di Coppa America di vela. ...