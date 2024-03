È morto il fumettista Akira Toriyama | “padre” di Dragon Ball

(Di venerdì 8 marzo 2024) Èall’età di 68 anni ilgiapponese, famoso soprattutto per aver scritto e disegnato i mangae Dr Slump.è deceduto lo scorso primo marzo ma l’annuncio al pubblico è stato solo oggi dal suo team di produzione Bird Studio e Capsule Corporation Tokyo. Ilin seguito a un ematoma subdurale acuto alla testa. In tutto il mondo i suoi fan stanno celebrando l’autore con messaggi di cordoglio., nato a Nagoya nel 1955, aveva creatoall’età di 29 anni: il manga, che raccontava le avventure del lottatore di arti marziali Son Goku, ha venduto almeno 260 milioni di copie a livello globale, diventando anche un ...

