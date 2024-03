È morta Pigcasso | la maialina salvata dal macello e diventata un’artista | “Con la vendita dei suoi quadri ha aiutato molti animali”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Addio. Ladal, finita a dipingerecolorati da discrete quotazioni, è. Aveva otto anni e viveva nella fattoria antispecista di Joanne Lefson, in Sudafrica. Era stata proprio la Lefson, nel 2016, a salvare dalla macellazione la porcellina quando aveva solo 4 settimane di vita. “sarebbe diventato un pezzo di pancetta entro i 6 mesi di età”, ha spiegato Lefson. “Invece, è stataed è risorta per ispirare milioni di persone a riconsiderare ciò che mangiano attraverso il suo straordinario talento”., infatti, è stata accolta da mucche, cavalli, cani e gatti del Farm Sanctuary SA, una fondazione senza scopo di lucro che fornisce un rifugio sicuro agli ...

