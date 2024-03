“È intollerabile” Grande Fratello | da Alessio minacce choc | Signorini perde la testa e lo attacca

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 marzo 2024)smascheraFalsone: brutte frasi su Federico Massaro. E fioccano le polemiche. La puntata di ieri è stata caratterizzata da confronti e sorprese. Uno spazio particolare è stato riservato ad Anita. Chiamata in Mistery room daha fatto delle confessioni su Edoardo. “No, rinnego tutta di quello che ho detto, io ed Edoardo abbiamo parlato tanto di noi, l’idea era che a settembre la vita sarebbe tornata alla quotidianità”. >> “Ecco perché batto i piedi quando c’è Perla”.alla fine lo confessa. Anche Anita senza parole: “È successa una cosa…”. E il pubblico lo asfalta “Chiaramente sono in difficoltà, sono sei mesi che non lo frequento, venti giorni non me li ricordo più, il ...